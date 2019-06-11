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نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:58 ص
نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير
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أحمد شاكر
 
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أكد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، أن الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر.

 

 وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك كان يريد التعاقد معي في يناير، وكدت انتقل لهم انا وزميلي محمد مجدي أفشة ولكن الصفقة تعطلت في الوقت الأخير"

 

. وأكمل : "بيراميدز كان يريد لاعبين من الزمالك أيضًا مثل عبد العزيز لإتمام الصفقة وهو مالم يحدث".

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