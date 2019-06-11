نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير

أكد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، أن الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر.

وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك كان يريد التعاقد معي في يناير، وكدت انتقل لهم انا وزميلي محمد مجدي أفشة ولكن الصفقة تعطلت في الوقت الأخير"

. وأكمل : "بيراميدز كان يريد لاعبين من الزمالك أيضًا مثل عبد العزيز لإتمام الصفقة وهو مالم يحدث".