نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:58 ص
أحمد شاكر
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أكد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، أن الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر.
وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه
الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك كان يريد التعاقد معي في يناير،
وكدت انتقل لهم انا وزميلي محمد مجدي أفشة ولكن الصفقة تعطلت في الوقت الأخير"
. وأكمل :
"بيراميدز كان يريد لاعبين من الزمالك أيضًا مثل عبد العزيز لإتمام الصفقة
وهو مالم يحدث".
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