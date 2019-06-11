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مدرب تونس : نسعى لتشريف الكرة العربية أمام كرواتيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:52 ص
مدرب تونس : نسعى لتشريف الكرة العربية أمام كرواتيا
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محمد أيمن
 
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أكد الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم أن نسور قرطاج قد أنهوا تحضيراتهم للمواجهة الودية التي تجمعهم بالمنتخب الكرواتي الاثنين في المباريات الدولية الودية التي تقام إستعداداً لمشاركة نسور قرطاج في كأس الأمم الافريقية.


وكانت الحصة التدريبية الاخيرة التي خاضها المنتخب التونسي قد شهدت وجود رئيس الاتحاد وديع الجريء الذي شد من أزر اللاعبين.


كما سبق الحصة التدريبية لقاء إعلامي لجروس في مدينة فارزدين إلى جانب الظهير الأيسر أيمن بن محمد للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة تقديم أداء يليق بسمعة الكرة التونسية.

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