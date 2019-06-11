المنصورة يقترب من ضم "ريفو"و"فكرى" بالقسم الثاني

دخل في مفاوضات جاده لتدعيم صفوفه في فتره الانتقالات الصيفيو مع مؤمن فكرى لاعب نادي الحمام المطروحي والذي ظهر باداء جيد خلال الموسم السابق مع فريقه رغم صراع فريق الحمام علي الهبوط.

فيما دخل أيضا نادي المنصورة في مفاوضات مع أحمد رفعت ريفو مهاجم نادي الجزيره المطروح وشبيه الفرعون المصري محمد صلاح والذي تالق خلال مباراه فريق الجزيره مع النادي المصري البورسعيدي الذي احرز من خلاله هدف جعل الاعلام المصري يسلط الضوء علي اللاعب.





يذكر ان نادي المنصورة قد ابرم صفقتين خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع وائل السعدني الظهير الايسر، ونادر السيد لاعب خط الوسط والمنضمين حديثا من نادي شبان بداوى.