أبرز أخبار التوك شو الاثنين 10-6-2019
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:41 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التعليم": امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى (فيديو)
قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العام لامتحانات وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى.
بسام راضي عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية: "نحن بصدد نجاح كبير"
وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "نحن بصدد نجاح كبير بدأ، والرئيس السيسي يؤكد على استكمال هذا النجاح"، موضحًا أن هذه البطولة هي البطولة الخامسة التي تستضيفها مصر لكأس الأمم الإفريقية.
حسب الله: زيادة موازنة البرلمان مبررة.. "والسيسي بيراجع الموازنة العامة بالجنيه"
واعتبر متحدث مجلس النواب، أن قيمة زيادة موازنة المجلس مبررة، لافتا إلى أن زيادة موازنة المجلس تعد الأقل بين كل الهيئات والمؤسسات، مؤكدا أن مستحقات النواب لم تزداد عن العام الماضي، مضيفًا: "نحن أمام رئيس دولة بيراجع الموازنة العامة للدولة بالجنيه".
أستاذ فلك: المفتي أخذ بالرأي الشرعي في إعلان موعد عيد الفطر "لهذه الأسباب"
وأشار، إلى أن رأي اللجنة يتم إبلاغه بدقه للمفتي، موضحًا أن كل لجان استطلاع الأهلة الموزعة على مستوى الجمهورية لم تر هلال شوال هذا العام، ولهذا المفتي أخذ بالرأي الشرعي في إعلان موعد عيد الفطر، حيث لم تثبت رؤيته بالعين المجردة أو التليسكوب.
"الشاذلي" عن الوضع في السودان: مثير للقلق
وصف السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، الوضع في السودان بأنه مثير للقلق؛ خاصة أن هناك قصورًا في الفكر بين القوى السياسية والمجلس العسكري.
رئيس "الدفاع والأمن القومي" يكشف حقيقة موافقة البرلمان على منح الجنسية للأجانب
نفى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ما تردد عن موافقة مجلس النواب على منح الجنسية للأجانب مقابل 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
رئيس التأمين الاجتماعي يزف بشرى سارة بشأن زيادة المعاشات وموعد تنفيذ القرار
قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص، إن قانون زيادة المعاشات نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% على اجمالي المعاش.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التعليم": امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى (فيديو)
قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العام لامتحانات وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى.
بسام راضي عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية: "نحن بصدد نجاح كبير"
وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "نحن بصدد نجاح كبير بدأ، والرئيس السيسي يؤكد على استكمال هذا النجاح"، موضحًا أن هذه البطولة هي البطولة الخامسة التي تستضيفها مصر لكأس الأمم الإفريقية.
حسب الله: زيادة موازنة البرلمان مبررة.. "والسيسي بيراجع الموازنة العامة بالجنيه"
واعتبر متحدث مجلس النواب، أن قيمة زيادة موازنة المجلس مبررة، لافتا إلى أن زيادة موازنة المجلس تعد الأقل بين كل الهيئات والمؤسسات، مؤكدا أن مستحقات النواب لم تزداد عن العام الماضي، مضيفًا: "نحن أمام رئيس دولة بيراجع الموازنة العامة للدولة بالجنيه".
أستاذ فلك: المفتي أخذ بالرأي الشرعي في إعلان موعد عيد الفطر "لهذه الأسباب"
وأشار، إلى أن رأي اللجنة يتم إبلاغه بدقه للمفتي، موضحًا أن كل لجان استطلاع الأهلة الموزعة على مستوى الجمهورية لم تر هلال شوال هذا العام، ولهذا المفتي أخذ بالرأي الشرعي في إعلان موعد عيد الفطر، حيث لم تثبت رؤيته بالعين المجردة أو التليسكوب.
"الشاذلي" عن الوضع في السودان: مثير للقلق
وصف السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، الوضع في السودان بأنه مثير للقلق؛ خاصة أن هناك قصورًا في الفكر بين القوى السياسية والمجلس العسكري.
رئيس "الدفاع والأمن القومي" يكشف حقيقة موافقة البرلمان على منح الجنسية للأجانب
نفى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ما تردد عن موافقة مجلس النواب على منح الجنسية للأجانب مقابل 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
رئيس التأمين الاجتماعي يزف بشرى سارة بشأن زيادة المعاشات وموعد تنفيذ القرار
قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص، إن قانون زيادة المعاشات نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% على اجمالي المعاش.
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