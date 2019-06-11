ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أتلتيكو مدريد يحدد شرط قبول عرض برشلونة بشأن جريزمان

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:38 ص
أتلتيكو مدريد يحدد شرط قبول عرض برشلونة بشأن جريزمان
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

 

لا تزال مفاوضات نادي برشلونة مستمرة مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان الذي أعلن رسمياً رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال الصحفي فرانسيس إجيلار عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مفاوضات برشلونة مع أنطوان جريزمان لازالت جارية لكن أتلتيكو مدريد يتابع الأمر بسبب رفض البارسا دفع مبلغ فسخ عقد "جريزمان".

 

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة قد طلب تخفيض مبلغ الـ 120 مليون قيمة فسخ تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد الذي طلب التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.

 

وكان الفرنسي أنطوان جريزمان قد طلب الرحيل رسمياً منذ حوالي أسبوعين، عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة جريزمان برشلونة أخبار الرياضة أتلتيكو مدريد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
0
x
20:45
0
السويد