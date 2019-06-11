أتلتيكو مدريد يحدد شرط قبول عرض برشلونة بشأن جريزمان
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:38 ص
منى العوضي
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لا تزال مفاوضات نادي برشلونة مستمرة مع
الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان الذي أعلن رسمياً رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال
فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي فرانسيس إجيلار عبر صحيفة
"موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مفاوضات برشلونة مع أنطوان جريزمان لازالت
جارية لكن أتلتيكو مدريد يتابع الأمر بسبب رفض البارسا دفع مبلغ فسخ عقد "جريزمان".
وذكرت التقارير أن نادي برشلونة قد طلب
تخفيض مبلغ الـ 120 مليون قيمة فسخ تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد الذي طلب التعاقد
مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.
وكان الفرنسي أنطوان جريزمان قد طلب الرحيل رسمياً منذ حوالي أسبوعين، عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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