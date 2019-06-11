تينسي ايفانز تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش للسيدات

تألقت الويلزية تينسي ايفانز المصنفة التاسعة عالميا علي النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة السادسة عالميًا حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 38 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 9/11 ،11/7 ، 8/11 في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" .

ويقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.