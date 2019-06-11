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تينسي ايفانز تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش للسيدات

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:37 ص
تينسي ايفانز تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش للسيدات
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الفجر الرياضي
 
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تألقت الويلزية تينسي ايفانز المصنفة التاسعة عالميا علي النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة السادسة عالميًا حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 38 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 9/11 ،11/7 ، 8/11 في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" .

 

ويقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.

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