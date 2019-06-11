ديجو إلياس يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:35 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تألق اللاعب البيروجي ديجو إلياس المصنف
الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس عالميًا في مباراة استمرت
57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني
لدور المجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي".
ويقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.
Advertisements