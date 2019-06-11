ديجو إلياس يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش

تألق اللاعب البيروجي ديجو إلياس المصنف الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس عالميًا في مباراة استمرت 57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني لدور المجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي".

ويقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.