الطبيب المعالج لشريف مدكور يتكشف عن آخر تطورات الصخي

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قال الدكتور أحمد عب العزيز، الطبيب المعالج لحالة شريف مدكور، إنه تم إزالة الورم بالكامل من جسد شريف مدكور، وأن حالته جيدة، ولكنه سيخضع للعلاج الكيماوي لاستكمال مرحلة العلاج.



وقال "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء "dmc، المذاع على فضائية " "dmc مساء اليوم الإثنين، أن الدهون والبروتينات الحيوانية الكثيرة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.



وأشار إلى أن سرطان القولون به جزء وراثي بنسبة من 5 لـ 10%.

