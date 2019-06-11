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الطبيب المعالج لشريف مدكور يتكشف عن آخر تطورات الصخي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:01 ص
الطبيب المعالج لشريف مدكور يتكشف عن آخر تطورات الصخي
الإعلامي شريف مدكور
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عب العزيز، الطبيب المعالج لحالة شريف مدكور، إنه تم إزالة الورم بالكامل من جسد شريف مدكور، وأن حالته جيدة، ولكنه سيخضع للعلاج الكيماوي لاستكمال مرحلة العلاج.

وقال "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء "dmc، المذاع على فضائية " "dmc مساء اليوم الإثنين، أن الدهون والبروتينات الحيوانية الكثيرة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.

وأشار إلى أن سرطان القولون به جزء وراثي بنسبة من 5 لـ 10%.
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