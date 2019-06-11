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أسطورة الكرة الجزائرية: منتخب مصر المرشح الأقوى للفوز بأمم إفريقيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:33 ص
أسطورة الكرة الجزائرية: منتخب مصر المرشح الأقوى للفوز بأمم إفريقيا
منتخب مصر
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أحمد شاكر
 
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تحدث رابح ماجر نجم المنتخب الجزائري السابق عن المرشحين للتتويج ببطولة أمم افريقيا المقامة بمصر.

 

وقال رابح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك اكثر من منتخب مرشح للتتويج بالبطولة".

 

متابعًا "المنتخب المصري هو المرشح الأقوى للتتويج بالتأكيد، لديه لاعبين مميزين بقيادة محمد صلاح المتوج مؤخرًا ببطولة دوري ابطال اوروبا، بجانب وجود الجماهير التي لا تملك اي خيار إلا الفوز باللقب".

 

مستكملًأ "السنغال مرشح أيضًا للفوز بالكاس بقيادة ساديو ماني ومن بعدهم الكاميرون وغانا ونيجيريا والمنتخبات المغربية".

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