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اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من ضم نجم المريخ

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:31 ص
اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من ضم نجم المريخ
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محمد أيمن
 
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تعمل إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي إتحاد العاصمة بطل الدوري الجزائري لكرة القدم على حسم صفقة نجم المريخ السوداني محمد عبد الرحمن يوسف ليكون بمثابة الجوكر والصفقة المدوية التي إنتظرتها الجماهير خلال الفترة القليلة الماضية.

 

وباشرت الإدارة مفاوضاتها مع إدارة نادي المريخ السوداني حول جلب اللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل وخوض تجربة إحترافية جديدة في بطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

 

وكان محمد عبد الرحمن قد وقع على عقد مبدئي خلال الفترة القليلة الماضية مع فريق نادي مولودية الجزائر قبل أن يتراجع في الوقت القاتل ويفسخ التعاقد.

 

وتعتبر تلك الصفقة هي الثانية للفريق الجزائري الذي وقع قبل أيام مع المدافع الشاب أنيس خنايسية القادم من إتحاد عنابة بعقد لمدة ثلاثة سنوات.

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