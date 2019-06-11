"مكافحة المخدرات": حملة محمد صلاح أدت لزيادة التواصل للعلاج بنسبة 170%

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قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج إدمان بصندوق مكافحة المخدرات، إن أي متعاطي مخدرات عليه أن يتصل على الخط الساخن للصندوق 16023، وسيحصل على العلاج بالمجان، وفي سرية تامة، لافتًا إلى أن هناك 104 ألف حالة تلقت العلاج في عام 2017 من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة المخدرات.



ولفت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن حملة محمد صلاح لمكافحة المخدرات في رمضان الماضي، أدت لزيادة التواصل مع الصندوق بنسبة 170%.



وأشار إلى أن الصندوق يتعاون مع وزارة الصناعة لتدريب المتعافين من تعاطي المخدرات على مهن معينة، لتوفير لهم فرص عمل، لكي يكون لديهم القدرة على كسب الرزق والبعد عن المخدرات.

