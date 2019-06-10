ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الريال اليوم الثلاثاء 11/6/2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق السوداء

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:06 ص
سعر الريال اليوم الثلاثاء 11/6/2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
انتهي موسم عمرة رمضان وبدأت الاستعدادت لموسم الحج، ومع تذبذب الطلب علي الريال السعودي، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات أمس الأثنين، مع توقعات بأن يستمر عليها في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وأصبح سعر الريال المتوقع اليوم كالتالي:
 
سعر الريـال مقابل الجنيه بالبنك المركزى
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

سعر الريـال مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية 
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.

سعر الريـال السعودي في مصرف أبو ظبي الاسلامى 
 4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى مقابل الجنيه المصري في ببنك مصر
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

 سعر الريـال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطنى
 4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الريال مقابل الدولار سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال فى السوق السوداء سعر الريال اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال الآن سعر الريال سعر الدولار مقابل الريال الريال السعودى اخبار الاقتصاد أسعار العملات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
0
x
20:45
0
السويد