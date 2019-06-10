سعر الريال اليوم الثلاثاء 11/6/2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق السوداء

انتهي موسم عمرة رمضان وبدأت الاستعدادت لموسم الحج، ومع تذبذب الطلب علي الريال السعودي، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات أمس الأثنين، مع توقعات بأن يستمر عليها في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء.





وأصبح سعر الريال المتوقع اليوم كالتالي:

سعر الريـال مقابل الجنيه بالبنك المركزى

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع





سعر الريـال مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع.





سعر الريـال السعودي في مصرف أبو ظبي الاسلامى

4.44 جنيها للشراء

4.48 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى مقابل الجنيه المصري في ببنك مصر

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع





سعر الريـال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطنى

4.43 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع