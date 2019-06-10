سعر الريال اليوم الثلاثاء 11/6/2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق السوداء
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:06 ص
الفجر الاقتصادي
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انتهي موسم عمرة رمضان وبدأت الاستعدادت لموسم الحج، ومع تذبذب الطلب علي الريال السعودي، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات أمس الأثنين، مع توقعات بأن يستمر عليها في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء.
وأصبح سعر الريال المتوقع اليوم كالتالي:
سعر الريـال مقابل الجنيه بالبنك المركزى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.
سعر الريـال السعودي في مصرف أبو ظبي الاسلامى
4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى مقابل الجنيه المصري في ببنك مصر
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطنى
4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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