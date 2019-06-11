اقتربت من مليون مشاهدة.. إيمان الشميطي تحقق نجاحا كبيرا بـ ما مل قلبك

حققت الفنانة المغربية إيمان الشميطي نجاح كبير بأحدث أغانيها "ما مل قلبك"، التي تعتبر أولى أعمالها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ حققت الأغنية 837 ألف مشاهدة، ومقتربة من المليون بعد مرور أسبوع واحد فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





أغنية "ما مل قلبك" لـ إيمان الشميطي، تم طرحها باللهجة الخليجية، وهي كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع: هشام السكران.





تستعد إيمان الشميطي، نجمة برنامج "أرابز جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة القادمة.





وتتعاون مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.





يذكر أن إيمان، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم.