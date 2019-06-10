صابر الرباعي يحصد 150 ألف مشاهدة بـ باي باي

حققت أغنية "باي باي" للفنان التونسي صابر الرباعي، 150 ألف مشاهدة على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أسبوع من طرحها، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.





أغنية "باي باي" لـ صابر الرباعي، من كلمات والحان: سليم عبدالله، توزيع: سامي المعتوقي، وتقول كلماتها:





شفت الوفا في عيونك وحسبتك انتي تصوني

لقيت الخيانة لونك خداع طبعو يخـــــــــــــون

قلبي اللي حبك مات بإيديك ضاع الحــــــــــب

حكايتنا ماضي وفات يا خاينة هالقلـــــــــــــب

انتي خنتي العشرة وهان عليـــــــــــــــــــــــك

حبي وقلبي اليوم انا نخليك





باي باي نسيتك من بالــــــــــي

باي باي خليني في حالــــــــــي

مرتاح قلبي تعبت معاك الروح

باي باي غرامك مليتـــــــــــــــو

باي باي حبك نسيتـــــــــــــــــو

وندمت أنا علـــــــــــــــى دارك

قلبي تعبّا جـــــــــــــــــــــــروح

باي باي نسيتك من بالــــــــــي

باي باي خليلي في حالـــــــــــي

مرتاح بالي بيعيد عليك باي بــــــــــــــــاي

يوم اللي اختارك قلبي وعشقت فيك الـروح

ما حسبت يوفى حبي ليكي بقلب مجـــروح

أمنتك على روحي ما حسبتهاش معـــــــــاك

عادي تهون جروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عادي أنا ننســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

انت خنتي العشرة وهان عليـــــــــــــــــــــك

حبي وقلبي واليوم أنا نخليــــــــــــــــــــــك





بايباي

باي نسيتك من بالــــــــــــــــي

باي باي خليني في حالــــــــــي

مرتاح قلبي ينبعد عليك باي باي

باي باي نسيتك من بالــــــــــي

باي باي خليلي في حالـــــــــــي

مرتاح قلبي بيعيد عليك باي بــــــــــــــــاي

باي...