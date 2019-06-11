أخصائي علاج إدمان: "الحرفيين" أكثر فئات المجتمع تعاطيا للمخدرات بنسبة 19%

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قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج إدمان بصندوق مكافحة المخدرات، إن نسبة الإدمان في مصر 2%، وهذا النسبة تتماشى مع باقي دول العالم.



ولفت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن أكثر مخدر في مصر هو الترامادول، يليه الحشيش ثم الإستروكس، مضيفًا أن معدل تعاطي المخدرات انخفض في الفترة الأخيرة، ووصل لأقل من 15 عامًا.



وأشار إلى أن أكثر فئات المجتمع تعاطيًا للمخدرات هم الحرفين بنسبة 19%، يليهم السائقين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات تتعاطي المخدرات، لأن لديهم وهم بأنها تزيد قدراتهم البدنية والجنسية، وهذا أمر خاطئ.

