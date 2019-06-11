أشرف شيحا: 36 ألف فرصة حج حصل عليها المواطنين من خلال القرعة

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أوضح أشرف شيحا، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أنه تم إلغاء تسجيل البصمة للمعتمرين في نهاية الموسم الحالي في شهر رمضان.



وأضاف "شيحا"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن البصمة ما زالت باقية للحجاج هذا العام، مشيرًا إلى أن شركات السياحة تقوم بتنظيم الحجاج لإتمام عملية البصمة والتأشيرات من خلال القنصليات.



وأوضح أن التأشيرات ستكون بطريقة إلكترونية وليس بالطريقة التقليدية مثل كل عام، لافتًا إلى أنه يوجد 36 ألف فرصة حج حصل عليها المواطنين من خلال القرعة، وتمت القرعة هذا العام بشكل مبكر.

