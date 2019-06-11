سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

في أثناء متابعة سعر الدولار اليوم في مصر في تعاملات أمس الإثنين، وسعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء المتوقعة مع بداية عمل البنوك المصرية، تم ملاحظة أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية، إلا أن سعر الدولار في مصر واصل التراجع، وسجل أعلي سعر شراء للدولار في مصرف أبوظبي الوطني بقيمة 16.74 جنيهًا، وأقل سعر لبيع الدولار 16.77 في بنك الإسكندرية، وأصبح سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لأخر تحديث كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

16.71 جنيه للشراء

16.81 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في بنك مصر

16.71 جنيه للشراء

16.81 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 16.74 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار 16.7 جنيه للشراء، و16.8 جنيه للبيع.

وفي بنك عَـوده سجل سعر الدولار 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 16.68 جنيه للشراء، و 16.78 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي "CIB" سجل سعر الدولار 16.67 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال: سجل 3.75 ريال

سعر الريال مقابل الدولار: 0.27 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي: 0.30 دينار كويتى

قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، إن الجنيه المصري كان أفضل العملات بين الأسواق الناشئة هذا العام.





وأضافت المؤسسة في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الجنيه المصري ارتفع بحوالي 7 في المائة، مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، وعند 16.75 جنيها للدولار، وصل الآن إلى أقوى مستوى له منذ أوائل عام 2017.





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وأشارت إلى أن هذا الأداء مثّل تناقض صارخ مع معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى، التي عانت وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي والتصعيد الأخير للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





وأوضحت أن أداء الجنيه يعكس إلى حد كبير التحسن الملحوظ في وضع ميزان المدفوعات منذ انخفاض قيمة العملة في عام 2016، والذي شهد انخفاض العملة بنسبة 50 في المائة مقابل الدولار.





وعزز تخفيض قيمة الجنيه القدرة التنافسية الخارجية لمصر، وهو ما انعكس في الانخفاض الحاد في سعر الصرف الفعلي (REER) - أي سعر الصرف المرجح في التجارة والذي تم تعديله لفروق التضخم، بحسب كابيتال ايكونوميكس.





وأفادت المؤسسة بأنه على الرغم من الأداء القوي الأخير للجنيه، فقد انخفضت قيمة مؤشر سعر الصرف الفعلي أكثر من أي شيء آخر.





وقالت: نشك في أن هذا يعكس علاقات مصر التجارية الوثيقة مع تركيا - الصادرات السنوية إلى تركيا تعادل 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. مع تعافي الليرة من أزمة العملة في العام الماضي، وتسارع التضخم في تركيا إلى ما يصل إلى 25 في المائة على أساس سنوي ، ضعف الجنيه المصري بالقيمة الحقيقية".





وأضافت أنه من غير المرجح أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري، كما تعتقد أن يتخلى عن جميع مكاسبه خلال الأشهر القادمة.



