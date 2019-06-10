عملاق إيطاليا يهدف لضم مدافع برشلونة لتعويض كانسيلو
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:45 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد رفض بيع المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو خلال الصيف الجاري، إلا في حال وصول عرض رسمي من أجله بقيمة 50 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن طلب سيميدو من إدارة البارسا السماح له بمغادرة النادي بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب قلة الدقائق التي حصل عليها في الخانة الأساسية واعتماد المدرب فالفيردي على زميله سيرجي روربرتو بشكل أكبر.
واستغلت إدارة النادي الكتالوني تألق سيميدو اللافت في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، لتضع سعر 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته إلى أي فريق آخر.
وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه قد صار سيميدو هو الخيار الأول بالنسبة لنادي يوفنتوس الإيطالي، لتعويض رحيل مواطنه "جواو كانسيلو" إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
Advertisements
- برشلونة يظهر بدون نيمار لأول مرة أمام شابيكوينسي
- "فالفيردي" يطلب من برشلونة 362 مليون يورو
- اخبار برشلونة - البارسا يغازل نجم دفاع يوفنتوس
- أهم أخبار في برشلونة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. تحديد موعد الإعلان عن الصفقة الكبري و100 مليون يورو لمن يريد نجم البرسا
- برشلونة يضع شروطه لرحيل سيميدو
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. الحرب الكبري تبدأ بين البرسا وريال مدريد وميسي يطلب التعاقد مع هؤلاء اللاعبين
- الصحف الإسبانية تكشف موقف نجم برشلونة من الرحيل
- أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يطالب بضم المرعب وبيع المنبوذ وريال مدريد يقدم صفقة عملاقة للبرسا
- برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن نجمه