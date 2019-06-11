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عمرو أديب يتمنى الشفاء لـ عزت أبو عوف ويصفه بـ"الباشا"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:18 ص
عمرو أديب يتمنى الشفاء لـ عزت أبو عوف ويصفه بـالباشا
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنياته بالشفاء للفنان عزت أبو عوف من وعكته الصحية، مشيرًا إلى أنه عمل معه لعدة سنوات.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أبو عوف حالته تحسنت، واصفًا إياه بـ "الباشا"، مؤكدًا أن الله حبا مصر بمواهب كثيرة.

وأضاف "أديب"، أن أبو عوف كان ملتزم بمواعيده في العمل، وعلى الرغم من أنه ليس إعلاميا إلا أنه كان يحب عمله، ويحضر له.
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