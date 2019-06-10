مصطفى خاطر يشيد بـ "بيت الأشباح"

عبر الفنان مصطفى خاطر عن سعادته البالغة بمشاهدة عرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، كما أبدى اعجابه بالطاقات الشابة و الموهوبة المشاركة بالعرض قائلا " استمتعت جدا بالعرض المسرحي بيت الأشباح ، مجموعة من الشباب الموهوبين مليانين بالطاقات الابداعية"، جاء ذلك عبرحسابه الخاص على موقع انستجرام عقب مشاهدته العرض مساء أمس الأحد على المسرح العائم بالمنيل.









جدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر شارك ضمن عروض البيت الفني للمسرح في بداية حياته الفنية من خلال فرقة مسرح الشباب، و ذلك في عرض " شيزلونج" في عام 2010 و الذي قدم على المسرح العائم الصغير أيضا.









عرض " بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.









ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل، يذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا .