جوارديولا: هذا هو النادي الأقرب لقلبي.. وأصعب نجاحاتي بإنجلترا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نادي برشلونة الإسباني هو نادي القلب بالنسبة له، لكن ما حققه في إنجلترا كان أصعب.





وقال جوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الألماني السابق: "الجميع قال أن إنجلترا هي الأصعب، وكانوا على حق، لكنني أيضاً كنت سعيداً في بايرن ميونخ، وما حققته في برشلونة كان مميزاً للغاية".



