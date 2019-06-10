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جوارديولا: هذا هو النادي الأقرب لقلبي.. وأصعب نجاحاتي بإنجلترا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:39 م
جوارديولا: هذا هو النادي الأقرب لقلبي.. وأصعب نجاحاتي بإنجلترا
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نادي برشلونة الإسباني هو نادي القلب بالنسبة له، لكن ما حققه في إنجلترا كان أصعب.

وقال جوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الألماني السابق: "الجميع قال أن إنجلترا هي الأصعب، وكانوا على حق، لكنني أيضاً كنت سعيداً في بايرن ميونخ، وما حققته في برشلونة كان مميزاً للغاية".

وحقق جوارديولا الثلاثية المحلية خلال الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي، وهي بطولات الدوري والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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المزيد عن: مانشستر سيتي جوارديولا برشلونة ‏بايرن ميونيخ
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