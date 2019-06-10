لاعب منتخب المصارعة يعلن تجنيسه رسميا

أعلن لاعب منتخب مصر للمصارعة محمد مصطفى، تجنيسه ولعبه باسم الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناته من الإهمال وعدم الاهتمام من الاتحاد المصري للمصارعة.

وتستعد الاتحادات الرياضية لخوض لاعبيها لمنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي ستكون العام المقبل، حيث كانت مصر قد حصدت في الأولمبياد الأخيرة بريو دي جانيرو ، 3 ميداليات فقط.

وكتب المصارع عبر حسابه على فيس بوك أنه لم يكن يتمنى الوصول لهذه المرحلة لكن مع مرور الوقت و اقتراب أولمبياد طوكيو 2020 لم يكن أمامه أي حلول إلا التجنيس.

وأشار المصارع إلى أنه لم يحصل على أي دعم من وزارة الرياضة أو من الاتحاد المصري للمصارعة ، بالإضافة إلى أنه يقوم بالصرف على نفسه وعلى إعداده مع عدم وجود أي رعاة له وفي الوقت نفسه من المطلوب أن يحقق نتائج جيدة والتأهل لطوكيو 2020 .

وأتم: " كان عندي حلم نفسي أحققه لكن إيد لوحدها ماتصقفش"، مضيفًا أنه قرر التجنيس و اللعب باسم أمريكا التي ستدعمه في الفترة المقبلة.