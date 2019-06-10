أضحكي لـ عاصي الحلاني تحصد مليون مشاهدة

اقترب الفنان عاصي الحلاني من حاجز المليون مشاهدة بأحدق أغانيه "اضحكي" الذي حقق 875 ألف مشاهدة، بعد أسبوع من طرحه على قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





أغنية "اضحكي" لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عامر لاوند، ألحان: علي حسون، وتوزيع: سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر: محمد المقهور.





وكشف عاصي الحلاني، مؤخرًا، عن تفاصيل البومه الجديد المقرر أن يطرحه تدريجيا بعد عيد الفطر المقبل.





وقال عاصى الحلانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لكل العم يسألوا ما هو العمل القادم بدأنا التحضير لأغنية بتصدر من خلال شركة روتانا على العيد بإذن الله ورح يتوالى صدور باقي أغاني الألبوم عدد الأغاني ثمانية مبدأيًا باللهجات اللبنانية والعراقية والبدوي والمصري يتضمن الألبوم الشعبي كلاسيك طرب شعبي اتمنى العمل ينال اعجابكم".