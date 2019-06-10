انطلاق الدورة الخامسة لملتقى "بُناة مصر" 16 يونيو الجاري

تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويشارك في ملتقى بُناة مصر ، 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة.



