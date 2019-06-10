انطلاق الدورة الخامسة لملتقى "بُناة مصر" 16 يونيو الجاري
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:38 م
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تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في ملتقى بُناة مصر، 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة.
ويبحث ملتقى "بناة مصر"، فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق.
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