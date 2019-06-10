وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يفاجئ استراحات الثانوية العامة بإدارة الداخلة ليلاً (صور)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:41 م
هدير محمود
Advertisements
Advertisements
فاجئ منذ قليل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورإبراهيم التداوي، استراحات إدارة الداخلة التعليمية الثانوية العامة للوقوفً على احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين،أثناء إقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم.
وأكد،وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على جاهزية جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها بكافة سبل المعيشية لتوفير الراحة الكاملة، وإعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم.
وأصدر التداوي تعليمات بتوفير جميع الإمكانيات من الكهرباء والإنارة والخبز وتلبية العمال كافة متطلباتهم، وتوفير المبردات والثلاجات والبوتاجازات ومراوح بحجرات النوم ومجلـس مجهّز بالتليفزيون والدش ليلًا للتسـلية، وحمامات ( دورات مياه ) صحِية وأســرة ومفارش (بياضات) جديدة، وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة الادمية الملائمة لمراقبى الثانوية العامة بإدارة الداخلة التعليمية.
وأكد،وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على جاهزية جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها بكافة سبل المعيشية لتوفير الراحة الكاملة، وإعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم.
وأصدر التداوي تعليمات بتوفير جميع الإمكانيات من الكهرباء والإنارة والخبز وتلبية العمال كافة متطلباتهم، وتوفير المبردات والثلاجات والبوتاجازات ومراوح بحجرات النوم ومجلـس مجهّز بالتليفزيون والدش ليلًا للتسـلية، وحمامات ( دورات مياه ) صحِية وأســرة ومفارش (بياضات) جديدة، وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة الادمية الملائمة لمراقبى الثانوية العامة بإدارة الداخلة التعليمية.
Advertisements
المزيد عن: وكيل وزارة الزراعة مصر اخبار
- تجهيز 27 استراحة لمراقبي الثانوية العامة بدمياط (صور)
- استراحات امتحانات الثانوية بالغربية تستقبل المراقبين قبل بدء الامتحانات (صور)
- تعليم مطروح: استراحات المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الثانوية العامة جاهزة
- تعليم دمياط تجهز 29 استراحة للمراقبين (صور)
- وكيل تعليم الفيوم: تجهيز 35 استراحة للملاحظين خاصة بامتحانات الدبومات الفنية
- غدًا.. 19 ألف و400 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية بـ 69 لجنة في كفر الشيخ
- 19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في كفر الشيخ
- تجهيز استراحات مراقبي الدبلومات الفنية فى كفر الشيخ (صور)
- وكيل تعليم الفيوم يتابع تجهيز استراحات المعلمين استعداداً لامتحانات الثانوية العامة
- تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بدمياط (صور)