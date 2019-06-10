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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يفاجئ استراحات الثانوية العامة بإدارة الداخلة ليلاً (صور)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:41 م
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يفاجئ استراحات الثانوية العامة بإدارة الداخلة ليلاً (صور)
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هدير محمود
 
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فاجئ منذ قليل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورإبراهيم التداوي، استراحات إدارة الداخلة التعليمية الثانوية العامة للوقوفً على احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين،أثناء إقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم.

وأكد،وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على جاهزية جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها بكافة سبل المعيشية لتوفير الراحة الكاملة، وإعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم.  

وأصدر التداوي تعليمات بتوفير جميع الإمكانيات من الكهرباء والإنارة والخبز وتلبية العمال كافة متطلباتهم، وتوفير المبردات والثلاجات والبوتاجازات ومراوح بحجرات النوم ومجلـس مجهّز بالتليفزيون والدش ليلًا للتسـلية، وحمامات ( دورات مياه ) صحِية وأســرة ومفارش (بياضات) جديدة، وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة الادمية الملائمة لمراقبى الثانوية العامة بإدارة الداخلة التعليمية.

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