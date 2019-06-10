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الحافيظي يطمئن جماهير الرجاء بعد العملية الجراحية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:38 م
الحافيظي يطمئن جماهير الرجاء بعد العملية الجراحية
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محمد أيمن
 
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طمأن عبد الإله الحافيظي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي الجماهير والمشجعين على وضعيته اليوم الاثنين وذلك بعد أن خضع إلى عملية جراحية قبل شهرين في قطر على مستوى أربطة الركبة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام نشر اللاعب مقطع فيديو صغيرة وهو يخضع إلى عملية التأهيل والعلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية بالدوحة وهو الذي بدا قادراً على الركض بعد أن تعافى من مخلفات الجراحة.

ومن المنتظر أن يعود الحافيظي إلى المغرب بنهاية شهر يوليو المقبل بعد أن مضى أربعة أشهر كاملة على الجراحة التي تعرض لها ضد الترجي التونسي في المباراة التي تمكن فريقه من تحقيق الفوز فيها وحصد لقب كأس السوبر الافريقي.

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