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تقارير: نيمار يتوسل من أجل العودة لبرشلونة !

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:37 م
تقارير: نيمار يتوسل من أجل العودة لبرشلونة !
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، يسعى للخروج من صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان، في الفترة المقبلة.  

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار دا سيلفا يريد العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني، والالتحاق بكتيبة البارسا مرة أخرى، حيث يرى بأن التحاقه لباريس كان خطوة للوراء.   

الجدير بالذكر أن اللاعب قد أخبر زملائه بذلك، وفي نفس الوقت إدارة البارسا تفاوض "جريزمان" والبرازيلي يُتهم بقضية إغتصاب، ثم يُصاب ويغيب عن منتخب بلاده في بطولة الكوبا، نيمار يغرق حرفياً.
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