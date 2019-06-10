تقارير: نيمار يتوسل من أجل العودة لبرشلونة !

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، يسعى للخروج من صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان، في الفترة المقبلة.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار دا سيلفا يريد العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني، والالتحاق بكتيبة البارسا مرة أخرى، حيث يرى بأن التحاقه لباريس كان خطوة للوراء.



