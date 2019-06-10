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اتحاد جدة يستهدف نجم البريميرليج

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:35 م
اتحاد جدة يستهدف نجم البريميرليج
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محمد أيمن
 
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر تسعى إلى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين على أعلى مستوى.

ودخل العميد في مفاوضات جادة مع وست هام يونايتد الانجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي الجامايكي ميكائيل أنطونيو وضمه للفريق إستعداداً للموسم المقبل.

وتسعى الإدارة إلى الحصول على خدمات لاعبين ذو قوة ومهارة عالية لتعويض إيقاف الدولي السعودي فهد المولد لمدة عام بسبب تورطه في قطية تعاطي مواد محظورة ومنشطة.

ومن المنتظر أن تكون الصفقة بدعم من أحد أعضاء شرف النادي حيث يسعى الجميع إلى عودة الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج بعد الخروج من الموسم الماضي خالي الوفاض.

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