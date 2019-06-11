رئيس التأمين الاجتماعي: التعديلات المقترحة على قانون المعاش، توحد طريقة احتسابه بين كافة القطاعات

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قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن المعاش إذا كانت تستحقه أرملة فقط فستحصل على ثلاث أرباع المعاش، وإذا كانت إبنة وحيدة، فستحصل على ثلثين المعاش.



وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن المخاطبين بالعلاوات الخاصة هم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبعض العاملين في القطاع العام، ويمثلوا 2.4 مليون من أصل 9.7 مليون من أصحاب المعاشات.



ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المعاش، توحد طريقة احتساب المعاش بين كافة القطاعات، وتحدد زيادة المعاشات بمقدار معدل التضخم، وترفع الحد الأقصى للتأمين على المعاش.



وأشار إلى أنه لا يوجد قانون ينظم الحد الأدنى للأجور في مصر، ورفع الحد الأدنى لـ2000 جنيه مقتصر على العاملين في الدولة.

