ميدو: مشروع المقاصة يناسب تفكيري.. وتعلمت من أخطاء الماضي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن مشروع الفريق يناسب تفكيره.

وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بالتواج مع المقاصة، هناك خطة واستراتيجية واضحة للفريق، والمشروع يناسب تفكيري، كما أن هناك توافق كبير في الأفكار بيننا".

وأكمل : "التعلم من أخطاء الماضي سيساعدني، ومهمتنا البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة، كما أحتاج مكان هادئ للاستمرار وهذا متوفر في المقاصة".