ميدو: مشروع المقاصة يناسب تفكيري.. وتعلمت من أخطاء الماضي
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:31 م
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن مشروع الفريق يناسب تفكيره.
وقال
ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة
صدى البلد: "سعيد بالتواج مع المقاصة، هناك خطة واستراتيجية واضحة للفريق، والمشروع
يناسب تفكيري، كما أن هناك توافق كبير في الأفكار بيننا".
وأكمل
: "التعلم من أخطاء الماضي سيساعدني، ومهمتنا البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة،
كما أحتاج مكان هادئ للاستمرار وهذا متوفر في المقاصة".
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