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ميدو: مشروع المقاصة يناسب تفكيري.. وتعلمت من أخطاء الماضي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:31 م
ميدو: مشروع المقاصة يناسب تفكيري.. وتعلمت من أخطاء الماضي
ميدو
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن مشروع الفريق يناسب تفكيره.

 

وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بالتواج مع المقاصة، هناك خطة واستراتيجية واضحة للفريق، والمشروع يناسب تفكيري، كما أن هناك توافق كبير في الأفكار بيننا".

 

وأكمل : "التعلم من أخطاء الماضي سيساعدني، ومهمتنا البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة، كما أحتاج مكان هادئ للاستمرار وهذا متوفر في المقاصة".

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