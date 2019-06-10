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روراوة يتفقد أشغال المشاريع الجديدة في تونس

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:26 م
روراوة يتفقد أشغال المشاريع الجديدة في تونس
محمد روراوة
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محمد أيمن
 
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زار محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الاثنين مقر الاتحاد التونسي من أجل متابعة التجهيزات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية في المقر على غرار قاعات تقوية العضلات بالإضافة إلى الأرشيف وبعد الأعمال الأخرى.

 

كما تابع روراوة أشغال المشاريع الجديدة على غرار فندق فاخر لفائدة المنتخبات التونسية بالإضافة أيضاً إلى مركز عصري للطب الرياضي الخاص بالاتحاد التونسي.

 

وصرح نائب رئيس الاتحاد العربي للموقع الرسمي للاتحاد التونسي أنه سعيد للغاية بتلك الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة وديع الجريء.

 

وتابع " الأعمال الانشائية تجري على قدم وساق والجميع سعيد بالانجازات التي تم تحقيقها في تونس خلال الفترة الماضية.

 

وأنهى " أتوجه بالشكل إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير الذي يشرف البلدان العربية ودول شمال أفريقيا وأتمنى حظوظ سعيدة لتونس في كان 2019 .

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