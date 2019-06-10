الموسيقار مارسيل خليفة يفتتح مهرجان بعلبك الدولى فى لبنان

يستعد الموسيقار اللبنانى الكبير مارسيل خليفة لوضع بصمته الموسيقية الخاصة فى افتتاح فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان بعلبك الدولى فى لبنان، وذلك عبرحفل موسيقى ضخم فى تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة 5 يوليو.







