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كريم عبد الجواد يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:37 م
كريم عبد الجواد يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش
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تألق اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم في مباراة استمرت 40 دقيقه بنتيجة أشواط (0/2) بواقع نقاط (13/11) (11/5) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .



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