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نور الطيب تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش للسيدات

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:34 م
نور الطيب تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش للسيدات
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تألقت نور الطيب المصنفه الخامسة علي العالم حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش علي مواطنتها لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الرابعة عالميًا في مباراة استمرت 40 دقيقه بنتيجة أشواط (1/2) بواقع نقاط 11/4 ، 7/11 ، 11/8 في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.

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