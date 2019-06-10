البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

استمرت سلسلة الارتفاعات بالبورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع مرحلة الهدوء التى تمر بها التوترات التجارية مع توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق يقضي بإنهاء التعريفات الأمريكية المحتملة والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم.





ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تهديد الرسوم الجمركية كان وراء سرعة الوصول لاتفاق مع المكسيك.





وفي سياق آخر، ذكر الرئيس الأمريكي أن الصين سوف تعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لأنها مضطرة إلى ذلك، بينما اعتبر رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في نهاية العام الماضي "خطأ كبير".





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي، بعكس التقديرات.





وأنهى "داو جونز" تعاملات اليوم مرتفعاً بنحو 0.3 بالمئة أو ما يعادل 78 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى 26062.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 6 مايو/أيار الماضي لكنه قلص مكاسبه التي بلغت أكثر من 200 نقطة خلال الجلسة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمئة ليرتفع إلى 2886.7 نقطة.





أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فقد صعد إلى مستوى 7823.1 نقطة بزيادة 1 بالمئة.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة إلى 96.744.