أيمن يونس: جروس وراء نجاحات الزمالك.. وتمنيت رحيله بشكل يليق به

أبدى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، عدم رضاه عن الطريقة التي رحل بها كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض.

وقال يونس خلال تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "جروس سببا في تقدم الزمالك، وأكبر دليل على ذلك حصوله مع الفريق على بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأردف: "مفيش حاجة اسمها اللاعيبة هي اللي كسبت، لو عندنا 11 ميسي في الملعب مش هنكسب بدون مدرب كويس".

وتابع: "الزمالك لا يستطيع دفع راتب جروس، انتظرت توديعه بشكل يليق به".

وعن توقف الدوري اختتم ابن الزمالك كلماته: "جاء في مصلحة الأبيض".