أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. بيريز يستعد لحسم صفقة القرن وبوجبا يوجه ضربة قاضية لأحلام زيدان والريال





شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي فلورنتينو بيريز رئيس النادي لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- إنتر ميلان يوجه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية رحيل أنطونيو ​بينتوس​ مدرب اللياقة البدنية في ​ريال مدريد​ الاسباني عن الملكي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بينتوس سيرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي للعمل تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن ​زيدان​ سمح لبينتوس بالرحيل من أجل الإنضمام إلى النيراتزوري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بينتوس انضم إلى ريال مدريد في 2016 لكن عقب تولي لوبيتيجي قيادة الملكي فقد دوره وبعدها عمل تحت قيادة سولاري بطلب من اللاعبين.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن بينتوس وجه طلبًا صريحًا لزيدان الذي كان يعرف أساليب عمله عندما كان يعمل في يوفنتوس عندما كان زيزو لاعبًا.





- صراع برتغالي على نجم الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ​بورتو​ البرتغالي يطمح في الفوز بخدمات راؤول ​دي توماس نجم ريال مدريد والذي كان معارا إلى رايو فاليكانو​ لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن دي توماس سيشعل المنافسة بين ​بنفيكا​ وبورتو الذان يرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بينتو دا كوستا رئيس بورتو قد يستغل علاقاته الطيبة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لضم دي توماس على سبيل الإعارة مع إمكانية شراؤه.

يذكر أن دي توماس قدم مستوى رائع مع رايو فاليكانو الموسم الماضي ليعود لريال مدريد من جديد عقب انتهاء فترة إعارته.





- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اجتماع عٌقد بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل انتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حيث طلب النادي الإنجليزي الحصول على 169 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد لن يدفع مثل هذا المبلغ وسيحاول إدراج كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز أو الويلزي جاريث بيل في الصفقة.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنها تجهل موقف المان يونايتد لضم بيل أو رودريجيز لتخفيض قيمة الصفقة ولكنها أكدت أن عملية بوجبا بدأت بالفعل.

وذكرت الشبكة الإسبانية بأن بوجبا يعتبر المطلب الأول لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي أما مجلس إدارة الملكي تفضل التعاقد مع الدنماركي إريكسين نجم توتنهام وخاصة أن تكلفته أقل بكثير.





- ثلاثي ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اهتمام يوفنتوس بالعديد من لاعبي ريال مدريد لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من عدد لاعبيه من خلال السماح لهم بالرحيل على رأسهم كلا من مارسيلو ورودريجيز وإيسكو والمهتم يوفنتوس بهم في الفترة الحالية.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى رغبة ريال مدريد في الإستغناء عن العديد من اللاعبين بالإضافة إلى سعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه، حيث من المتوقع أن يكون ساري المدير المقبل للفريق وأنه سيلقي نظرة على اللاعبين الذين تم ذكرهم سابقًا.

وذكرت المجلة الفرنسية أن يوفنتوس يطمح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي ينتظرونه منذ 23 عامًا لهذا لن يكون هناك أفضل من جلب اللاعبين الذين فازوا بأكثر من بطولة مع ريال مدريد.





- كوفاسيتش على رادار إنتر ميلان

كشفت وسائل إعلام عالمية بأن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني والذي كان معاراً إلى تشلسي بات قريباً من العودة إلى الدوري الإيطالي رحل عنه في 2015.

وأفادت التقارر بأن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي مهتماً بالتعاقد مع كوفاسيتش وسط أنباء أكدت دخول إنتر ميلان في مفاوضات رسمية لضم كوفاسيتش في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن كوفاسيتش وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى إنتر ميلان بسبب عدم وضوح مستقبله مع تشلسي الذي يعاني من عقوبات تمنعه من التعاقد معه بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت التقارير أنه مع اقتراب رحيل ساري المدير الفني السابق للبلوز بات كوفاسيتش ذو ال 25 عاماً قريباً من الرحيل عن ستامفوردبريدج بعد مشاركته في 50 مباراة في الموسم المنصرم في المسابقات المحلية والأوروبية.





- رئيس ريال مدريد يستهدف صفقة القرن

يحلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان ليكون السوق الحالية هي الأفضل للملكي ولتصحيح أخطاء الموسم المنصرم.

ويعلم مسؤولو ريال مدريد رغبة الفرنسي مبابي جيداً بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، لتحرير نجله من "سجن" باريس، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الاسبانية إن فلورنتينو بيريز قد وضع التعاقد مع كيليان مبابي هو الهدف الأساسي بالنسبة للريال لكن في نفس الوقت لا يريد أن يحدث توتر في علاقة النادي مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن البيئة المحيطة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي واضحة للغاية وهي أن اللاعب لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يقترب من إنهاء التفاصيل الأخيرة في صفقة فيرلاند ميندي ظهير ليون وذلك بعد التعاقد مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش.





- تعرف علي سبب تأخر إنضمام ميندي لريال مدريد

إقترب ريال مدريد الإسباني من أتمام صفقته الرابعة وهو الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لتدعيم الجبهة اليسري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سبب تأخر إنضمام اللاعب الذي كان من المرجح أن يكون أولي التعاقدات هو أنه لم يستكمل عملية الكشف الطبي.

وأشارت الصحيفة، أن ميندي متواجد الأن، مع منتخب فرنسا، وأنه لم يتمكن من إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للإنضمام لريال مدريد بسبب إلتزامه بالإلتحاق بمعسكر منتخب بلاده، وأنه بعد المعسكر سيقوم اللاعب بإنهاء جميع الفحوصات ثم الإعلان رسمياً





- كوفاسيتش يقترب من إنتر ميلان

يقترب مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم صفقة جديد قادمة من صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن ماتيو كوفاسيتش وسط نادي ريال مدريد، قد أبدى موافقته على الرحيل إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ووكان كوفاسيتش قد لعب ضمن صفوف تشيلسي الإنجليزي في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وقد وافق على اللعب مع الإيطالي أنطونيو كونتي الإنتر الجديد.

الجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان قد تحرر بعد نهاية موسم 2018-2019 من قيود قانون اللعب المالي النظيف، ويمكنه حالياً العمل على حسم الصفقات بشكل طبيعي.





- بوجبا يوجه صدمة إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادى مانشستر يونايتد، قد أبلغ مسؤولى نادي يوفنتوس موقفه من العودة مجدداً لصفوف اليوفي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" الإيطالية، إن بول بوجبا قد أخبر مسؤولي اليوفي بموافقته على العودة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد الوصول لاتفاق مع المدير الرياضي في النادي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المدير الرياضي ليوفنتوس كان متواجداً في ملعب مباراة منتخب فرنسا مع تركيا في تصفيات يورو 2020، وحصل على موافقة بوجبا.

الجدير بالذكر أن بول بوجبا قد رحل إلى يوفنتوس خلال صيف عام 2016 إلى مانشستر يونايتد بمقابل 105 ملايين يورو.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع بوجبا بناءاً على طلب المدير الفني للأبيض زين الدين زيدان.





- ريال مدريد يتمسك بضم أحد نجوم باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد مازال متمسكاً بأمال التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، أن ثنائي سان جيرمان، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، أكثر اللاعبين من الممكن أن يرحلوا عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وسردت الصحيفة، أن المشاكل التي يواجهها البرازيلي نيمار، بجانب الإصابات المتكررة، تمثل صداعًا كبيرًا لإدارة سان جيرمان، وأيضاً ما يحيط باللاعب البرازيلي، وخاصة تهمة الاغتصاب الموجهة له.

بينما مبابي يشعر بعدم التقدير من جانب النادي الفرنسي، مما يجعله يفكر في الرحيل.





لماذا يريد "مبابي" الانتقال لريال مدريد ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر في الفوز بالكرة الذهبية مع نادي ريال مدريد الإسباني.

هذه بعض الكلمات التي كتبها الصحفي الفرنسي فريدريك هيرميل في مقاله الأخير في صحيفة "آس" ، تنبأ سابقًا بعودة زيدان إلى مدريد ، ويوضح الآن أن مبابي مجنون بفكرة العب في سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن مبابي سئم من موقف الخليفي لصالح نيمار وعدم الفوز بالبطولات التي يرغب فيها بشدة، وهو أمر يؤلمه أيضًا في وقت الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية، والتي بعد الفوز بكأس العالم في الصيف الماضي، لم يدخل المنصة.

لا يفكر اللاعب إلا في اللعب في ريال مدريد بناءً على أوامر من زيدان، حيث يعتقد أنه سيحصد كل الألقاب التي يريدها، سواء بشكل فردي أو جماعي.

ويريد مبابي أن يأتي إلى ريال مدريد، لكن ليس ذلك فحسب، ولكنه ينوي فعل ذلك بالفعل، فكرة التأجيل حتى 2021 لا تقنع اللاعب الذي يريد أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن.





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