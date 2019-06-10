أديب عن الإرهابي هاني السباعي: نعمل اكتتاب شعبي ونجيبه مصر

Advertisements

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك شخص ينتمي لجماعة الإخوان يدعى هاني السباعي، ويعيش حاليا في لندن، ويحرض ضد مصر، منوهًا بأن السباعي كان مسئولا عن تدريب الإرهابي الشهير "جون".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن السباعي يعيش في أهم شوارع لندن، ويتحصل على آلاف الدولارات، ويخطط لعمليات إرهابية، كاشفًا أنه عندما عرض للمحاكمة أمام المحكمة الأوروبية تحملت الحكومة الإنجليزية مصاريف محاميه.



ونوه بأن السباعي حرض ضد الجيش المصري، وطالب بالإفراج عن الإرهابي هشام عشماوي، ويصفه بالمعارض السياسي، معقبا منفعلا: "والله العظيم مستعد نعمل اكتتاب شعبي، ونروح نجيب الكلب ده من هناك"، مؤكدا أن مصر وضعها الآن قوي، و"ميترفضش ليها طلب"، وأجهزتها قادرة على الإتيان بالسباعي إلى مصر.

