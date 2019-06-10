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"دويتو هولندي".. هل ينتقل دي ليخت إلى نادي ليفربول؟

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:27 م
دويتو هولندي.. هل ينتقل دي ليخت إلى نادي ليفربول؟
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تشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالية صراع خاص بين كبار أوروبا على التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت بعد تألقه بقميص أياكس أمستردام ومنتخب بلاده.


وتشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي برشلونة أكثر اهتماماً بالتعاقد مع دي ليخت من أجل قيادة خط دفاع البارسا في الموسم الرياضي الجديد.


وقال المحلل الهولندي الشهير يوهان ديركسين، عن عروض دي ليخت: "أنا اُفضل أن يختار ليفربول أو بايرن ميونيخ، أعتقد أنهما يناسبانه أكثر فيما يتعلق بكرة القدم".


وتابع حديثه: "أعتقد أن يوفنتوس وبرشلونة أو باريس سان جيرمان أكثر جاذبية من الناحية المالية، لكنني أعتقد أنه يتناسب جيدًا مع ليفربول أو بايرن".


وذكرت التقارير أن نادي ليفربول دخل أيضاً في مفاوضات مع دي ليخت من أجل اللعب بجوار مواطنه المتألق فيرجيل فان ديك ليتكون دفاع الأحمر من "ثنائي هولندي صلب".

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