طريقة عمل المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:20 م
Advertisements
Advertisements
مقادير المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ :
- الكوسا : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)
- الفلفل الحلو : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)
- الباذنجان : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)
- اليقطين : 1 كيلو (القرع الأخضر، المقادير الرئيسية للمحاشي)
- لحم مفروم : 1 كيلو (مفروم خشن، مقادير الحشوة)
- الأرز : كيلو ونصف (مقادير الحشوة)
- بهار سادة : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)
- القرفة : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)
- فلفل أسود : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)
- ملح : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)
- جوزة الطيب : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)
- السمنة : كوب (مقادير الحشوة)
- رب الطماطم : 500 جرامًا (مقادير الصلصة)
- الماء : 2 ليتر (مقادير الصلصة)
- الثوم : فصّان (مقادير الصلصة)
- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)
- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)
- السمنة : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)
طريقة تحضير المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ :
1- تخلط مقادير الحشوة وهي: اللحمة المفرومة مع الأرز، ونرش فوقهم البهار السادة، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح، وجوزة الطيب، وأخيراً نسكب كوب السمنة ونخلطهم مع بعضهم.
2- تغسل و تنظف جيداً الخضار و تنقر ليتم حشوها.
3- تحشى الخضار مع الملاحظة بعدم حشوها بالكامل فقط ¾ الحبة وذلك لأن الأرز سيتمدد عند الطبخ.
4- تغمر الخضار بالصلصة المكونة مقاديرها من رب البندورة، والماء والثوم، ونرش عليهم النعنع الناشف والملح والسمنة، و توضع على نار هادئة لمدة ساعة.
Advertisements
المزيد عن: مقادير المحشي مطبخ محشي محاشي مشكلة صوص الطماطم اكلات