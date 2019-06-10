طريقة عمل المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ

مقادير المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ :





- الكوسا : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)

- الفلفل الحلو : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)

- الباذنجان : 1 كيلو (المقادير الرئيسية للمحاشي)

- اليقطين : 1 كيلو (القرع الأخضر، المقادير الرئيسية للمحاشي)

- لحم مفروم : 1 كيلو (مفروم خشن، مقادير الحشوة)

- الأرز : كيلو ونصف (مقادير الحشوة)

- بهار سادة : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)

- القرفة : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)

- ملح : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)

- جوزة الطيب : ملعقة كبيرة (مقادير الحشوة)

- السمنة : كوب (مقادير الحشوة)

- رب الطماطم : 500 جرامًا (مقادير الصلصة)

- الماء : 2 ليتر (مقادير الصلصة)

- الثوم : فصّان (مقادير الصلصة)

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)

- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)

- السمنة : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة)









طريقة تحضير المحاشي المشكلة مع صوص الطماطم اللذيذ :





1- تخلط مقادير الحشوة وهي: اللحمة المفرومة مع الأرز، ونرش فوقهم البهار السادة، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح، وجوزة الطيب، وأخيراً نسكب كوب السمنة ونخلطهم مع بعضهم.





2- تغسل و تنظف جيداً الخضار و تنقر ليتم حشوها.





3- تحشى الخضار مع الملاحظة بعدم حشوها بالكامل فقط ¾ الحبة وذلك لأن الأرز سيتمدد عند الطبخ.



