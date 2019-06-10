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"سينما الأطفال والشباب" بمركز الهناجر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:21 م
سينما الأطفال والشباب بمركز الهناجر
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الفجر الفني
 
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تستضيف "قاعة السينما" بمركز الهناجر للفنون فى السابعة مساء الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو عروض لأفلام الأطفال والشباب تقيمه سفارات دول مجموعة الفيشجراد والتى تضم بولندا، التشيك، المجر، وسلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.


تبدأ العروض فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو بفيلم الرسوم المجرى "مدينة القطط" إخراج بيلا تيرنو فيسكي.


كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندى "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج أندريه ماليزيا ومن إنتاج 2009 .

وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكي السلوفاكي " الأطفال الشجعان" إخراج فيرا بليفوفا.

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