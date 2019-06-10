الكشف عن النادي القادم لـ"جريزمان" بصورة نهائية
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:19 م
عمر عبدالعزيز
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بات النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، على أعتاب الإنتقال لبطل الليجا برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووبحسب ما ذكرته سائل الإعلام الفرنسية، ومنها "Le Parisien" المقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن البي إس جي لديه أولويات أخرى غير جريزمان، واللاعب لن يغادر الليجا، وستكون وجهته البارسا.
وفي السياق ذاته قالت "كوريري ديلو سبورت" أن جريزمان سيلعب في البارسا، ولن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، واللاعب سوف يصبح رسميا لاعبا للبلاوجرانا في يوليو.
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