الكشف عن النادي القادم لـ"جريزمان" بصورة نهائية

بات النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، على أعتاب الإنتقال لبطل الليجا برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ووبحسب ما ذكرته سائل الإعلام الفرنسية، ومنها "Le Parisien" المقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن البي إس جي لديه أولويات أخرى غير جريزمان، واللاعب لن يغادر الليجا، وستكون وجهته البارسا. ووبحسب ما ذكرته سائل الإعلام الفرنسية، ومنها "Le Parisien" المقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن البي إس جي لديه أولويات أخرى غير جريزمان، واللاعب لن يغادر الليجا، وستكون وجهته البارسا.



