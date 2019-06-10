بالأسماء.. مذبحة بين نجوم يوفنتوس حال قدوم بوجبا





يقترب نادي يوفنتوس من حسم صفقة انتقال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وذلك في ظل منافسة شرسة مع ريال مدريد الذي طلب مدربه زين الدين زيدان التفاوض مع الفرنسي الدولي لضمه هذا الصيف.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يخطط لبيع 5 من نجومه لأجل دفع مبلغ 150 مليون يورو لصفقة الفرنسي بوجبا.





وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن موافقة بوجبا العودة مجدداً إلى يوفنتوس واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن حال قدوم المدرب موريسيو ساري لتدريب يوفنتوس فأن هؤلاء؛ ماريو ماندزوكيتش ودوجلاس كوستا وجواو كانسيلو وخوان كوادرادو وماتيا بيرين، يمكنهم الخروج من ملعب أليانز.





وارتبط اسم الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو (25 عاماً) بالانتقال للعب في صفوف مانشستر يونايتد والسيتي.





وتفيد التقارير أن اليونايتد قدم عرضًا بقيمة 54 مليون جنيه استرليني لشراء دوجلاس كوستا البالغ من العمر 28 عامًا وتم رفضه في منتصف الموسم.





والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد وود إدوارد لا يزال يصر على أن الفرنسي الدولي بوجبا ليس معروض للبيع.



