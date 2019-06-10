حلا شيحا: شخصية الفتاة الصعيدية سبب انجذابي لمسلسل زلزال
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:17 م
الفجر الفني
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أكدت الفنانة حلا شيحا أن حديثها باللهجة الصعيدية كانت من عوامل انجذابها لشخصية صافية في مسلسل زلزال، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.
وأضافت حلا شيحا قائلة: "لم أتردد لحظة فى الموافقة على أداء شخصية الفتاة الصعيدية، ولكن الأمر الوحيد الذي كان يقلقني هو ألا أقوم بتقديم اللهجة كما يجب أن تكون".
وتابعت حديثها :"لم أستغرق وقتا طويلا في التدريب علي اللهجة الصعيدية فقد دخلت فى الشخصية ولهجتها بشكل سريع، بعد أن عقدت جلستين عمل للتدريب على اللهجة، إلا أننى كنت أحرص أثناء تواجدى فى المنزل على التدريب بشكل مستمر".
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