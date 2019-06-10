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بيريز يستهدف ضم "صفقة القرن" لريال مدريد

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:16 م
بيريز يستهدف ضم صفقة القرن لريال مدريد
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مني العوضي
 
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يحلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان ليكون السوق الحالية هي الأفضل للملكي ولتصحيح أخطاء الموسم المنصرم.

ويعلم مسؤولو ريال مدريد رغبة الفرنسي مبابي جيداً بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، لتحرير نجله من "سجن" باريس، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الاسبانية إن فلورنتينو بيريز قد وضع التعاقد مع كيليان مبابي هو الهدف الأساسي بالنسبة للريال لكن في نفس الوقت لا يريد أن يحدث توتر في علاقة النادي مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن البيئة المحيطة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي واضحة للغاية وهي أن اللاعب لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يقترب من إنهاء التفاصيل الأخيرة في صفقة فيرلاند ميندي ظهير ليون وذلك بعد التعاقد مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش.
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