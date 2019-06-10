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أيمن يونس: جنش يستحق حراسة عرين المنتخب في بطولة إفريقيا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:12 م
أيمن يونس: جنش يستحق حراسة عرين المنتخب في بطولة إفريقيا
جنش
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الفجر الرياضي
 
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يرى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أن جنش حارس مرمى فريق الأبيض يستحق ان يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر بالبطولة الافريقية المقبلة.

 

وقال يونس خلال تصريحاته لبرنامج " في الاستاد" الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "جنش قدم موسما مميزا مع الزمالك وكان سببا رئيسيا في فوز الابيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

 

وأتم كلماته: "جنش يستحق ان يحرس عرين منتخب مصر بالبطولة الافريقية المقبلة".

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