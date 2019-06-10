أيمن يونس: جنش يستحق حراسة عرين المنتخب في بطولة إفريقيا

يرى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أن جنش حارس مرمى فريق الأبيض يستحق ان يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر بالبطولة الافريقية المقبلة.

وقال يونس خلال تصريحاته لبرنامج " في الاستاد" الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "جنش قدم موسما مميزا مع الزمالك وكان سببا رئيسيا في فوز الابيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأتم كلماته: "جنش يستحق ان يحرس عرين منتخب مصر بالبطولة الافريقية المقبلة".