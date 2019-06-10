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أسطورة بايرن ميونيخ يمنح "ساني" الخيار النهائي حول مستقبله

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:09 م
أسطورة بايرن ميونيخ يمنح ساني الخيار النهائي حول مستقبله
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عمر عبدالعزيز
 
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علق أسطورة الكرة الألمانية ونادي بايرن ميونيخ السابقن لوتار ماتيوس، على ما يثار بشأن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع النجم الألماني الشاب ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ماتيوس حول ساني، في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورت": "إذا كان ساني سعيداً باللعب أقل ولكن يشعر بشعور جيد تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، فعليه أن يبقى". 

وأضاف: "لكن إذا أراد أن تتاح له الفرصة ليصبح لاعباً أساسياً ويود أن يعيش في ألمانيا مرة أخرى، فعليه أن يذهب إلى بايرن ميونخ".
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المزيد عن: ليروي ساني لوتار ماتيوس ساني وبايرن ميونيخ ‏بايرن ميونيخ
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