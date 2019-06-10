ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لأصحاب سيارات الأجرة .. خرائط جوجل تنبه السائق أثناء الخروج عن الطريق

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:10 م
لأصحاب سيارات الأجرة .. خرائط جوجل تنبه السائق أثناء الخروج عن الطريق
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
عندما تكون مسافرًا إلى بلد أو منطقة جديدة أو حتى الذهاب لمكان غير مألوف من بلدتك، فسوف تتكون لديك الشكوك حول سائق سيارة الأجرة، ولهذا السبب بالذات يقوم البعض بحفظ علامة تبويب في خرائط جوجل أثناء المضي قُدمًا نحو الطريق، بالتالي سيُلقي الشخص نظرة متكررة على هاتفه لملاحظة أي خطأ في مسار الطريق، لكن الآن تتعرف خرائط جوجل على حالة الاستخدام وتقوم بالعمل في الخلفية وإعلامك عندما تخرج سيارة الأجرة عن المسار المنطقي.

في يخص إمكانية الاستخدام، أولًا افتح خرائط جوجل وابحث عن اتجاهات التنقل إلى وجهتك، ومن ثم النقر على زر “البقاء أكثر أمانًا” من القائمة في الأسفل، هناك ستجد تنبيهات خارج الطريق، قم بتمكين الخيار ثم ابدأ رحلتك.

من ناحيته سيتم تتبع رحلتك الحالية مع لافتة في التطبيق تنص على أنه سيتم تنبيهك إذا كان السائق قد ابتعد مسافة 500 متر عن الطريق الصحيح، طبعًا هذه المسافة كافية لإجراء تعديلات صغيرة وتفضيلات القيادة الشخصية وتجنب المرور.

أخيرًا، هذه الميزة تظهر لبعض مستخدمي خرائط جوجل، بالتالي يُفهم أنها من جهة الخادم ومتاحة حاليًا في بعض البلدان، لذلك ليس من المؤكد أنها ستصل للجميع، ولكن نأمل عكس ذلك.
Advertisements
المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة اجرة سيارة سيارات اجرة سيارات خرائط جوجل جوجل السيارات اخبار السيارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
0
x
20:45
0
السويد