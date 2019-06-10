لأصحاب سيارات الأجرة .. خرائط جوجل تنبه السائق أثناء الخروج عن الطريق

عندما تكون مسافرًا إلى بلد أو منطقة جديدة أو حتى الذهاب لمكان غير مألوف من بلدتك، فسوف تتكون لديك الشكوك حول سائق سيارة الأجرة، ولهذا السبب بالذات يقوم البعض بحفظ علامة تبويب في خرائط جوجل أثناء المضي قُدمًا نحو الطريق، بالتالي سيُلقي الشخص نظرة متكررة على هاتفه لملاحظة أي خطأ في مسار الطريق، لكن الآن تتعرف خرائط جوجل على حالة الاستخدام وتقوم بالعمل في الخلفية وإعلامك عندما تخرج سيارة الأجرة عن المسار المنطقي.





في يخص إمكانية الاستخدام، أولًا افتح خرائط جوجل وابحث عن اتجاهات التنقل إلى وجهتك، ومن ثم النقر على زر “البقاء أكثر أمانًا” من القائمة في الأسفل، هناك ستجد تنبيهات خارج الطريق، قم بتمكين الخيار ثم ابدأ رحلتك.





من ناحيته سيتم تتبع رحلتك الحالية مع لافتة في التطبيق تنص على أنه سيتم تنبيهك إذا كان السائق قد ابتعد مسافة 500 متر عن الطريق الصحيح، طبعًا هذه المسافة كافية لإجراء تعديلات صغيرة وتفضيلات القيادة الشخصية وتجنب المرور.



