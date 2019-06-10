أسعار النفط تغلق على تراجع بعد تصريحات حول انسحاب روسيا من اتفاقية خفض الإنتاج

أدت تصريحات تتعلق بانسحاب روسيا من اتفاقية "أوبك" علي خفض الانتاج النفطي، إلى تراجع أسعار النفط عن تسوية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة.





وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي لم تقرر بعد الحاجة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، حيث تبحث موسكو ما إذا كان مزيد من الخفض قد يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على حصة روسيا في السوق.





كما يراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات ضد بكين في حالة عدم حضور نظيره الصيني قمة مجموعة العشرين في الشهر الجاري.





وكانت أسعار الذهب الأسود ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أعلنت السعودية أن منتجي أوبك من المرجح أن يبقوا على اتفاقية خفض الإمدادات النفطية.





ويتبع أعضاء أوبك ومنتجو الخام من غير الأعضاء بالمنظمة اتفاقية لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام والتي من المفترض أن تنتهي بنهاية يونيو الجاري.





وكانت أسواق النفط قد استفادت من تجنب الولايات المتحدة والمكسيك خوض حرب تجارية قد تؤدي لآثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة ينهي فرض تعريفات أمريكية على الواردات القادمة من المكسيك.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 53.26 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 53.05 دولار في الاتجاه الهابط و54.84 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بأكثر من 1.5 بالمائة ليصل إلى 62.34 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى 64.10 دولار للبرميل وهبط إلى مستوى 62.05 دولار في وقت سابق من التعاملات.