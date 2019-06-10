منتخب غانا يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا 2019

كشف كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة النجوم السوداء التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في مصر يوم ٢١ من الشهر الجاري.









وضمت قائمة غانا كلا من :-









حراسة المرمى: فيليكس أنان (أشانتي كوتوكو) وريتشارد أوفوري (ماريتزبورج يونايتد الجنوب أفريقي) ولورنس آتي زيجي (سوشو الفرنسي) .





خط الدفاع : جوناثان مينساه (كولومبوس كرو الأمريكي) وقاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) وآندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) وجون بوي (ميتز الفرنسي) وعبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) ولومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) وجوزيف آيدو (جينك البلجيكي) وجوزيف أتاما (باشاك شهير التركي).









خط الوسط: توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وكوادو أسامواه (انتر ميلان الإيطالي) وتوماس أجيبونج (هيبرنيان الإسكتلندي) ومبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) وأفراي أكواه (إمبولي الإيطالي) وصامويل أوسو (كوكاريسكي الصربي) وكريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) وآندري آيو (فناربخشة التركي).









خط الهجوم : كوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني) وكاليب إيكوبان (طرابزون سبور التركي) وأسامواه جيان (قيصري سبور التركي) وجوردان آيو (كريستال بالاس الإنجليزي).



